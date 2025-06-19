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KARŞIYAKA, YENİ BİNA HAFTA İÇİNDE BOŞALTILACAK

DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE BOŞALTMA SÜRECİ

İzmir’in köklü temsilcilerinden Karşıyaka Spor Kulübü, haftalardır yönetimsiz kalmasının ardından kulüp binası olarak kullandığı Mavişehir’deki alandan ayrılıyor. Bu bina, 2024 yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından yeşil-kırmızılılara tahsis edilmişti ancak geçen yıl yönetimin katkılarıyla düzenlenip kulübün idari merkezi haline getirilen yer, artık boşaltılıyor. Karşıyaka Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kulübe binanın tahliyesine yönelik bir tebligat göndermişken, belediye ekipleri tarafından bugün tahliye işlemlerine başlandı.

SEBEPLER VE GELECEK PLANLARI

Belediyenin, Sayıştay raporuna dayanarak bu kararı aldığı ve binanın kiraya verileceği ifade ediliyor. Yıllardır kullanmakta olduğu Yalı Tesisleri’ndeki kulüp binası, 2015 yılında stat projesi kapsamındaki yıkım nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Sonrasında Mavişehir’deki TOKİ binasına taşınan Karşıyaka, burayı kulüp müzesi olarak kullanmaya başlamıştı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ne geçirilen kulüp merkezi, geçtiğimiz yıl yine Mavişehir’deki yeni alana taşınmıştı.

Karşıyaka Belediyesi, yeşil-kırmızılıların kulüp idari merkezini, kendi bünyesindeki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’na taşımayı önerdiği öğrenildi. Kulüp binası ile ilgili nihai karar, 26 Haziran’da yapılacak kongrede seçilecek yeni yönetim tarafından verilecek. Ayrıca, daha önce kulübe gelir sağlamak amacıyla Karşıyaka Belediyesi ile yapılan anlaşma sonucunda açılan KSK Fan Zone’un da kapatıldığı belirtiliyor.

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