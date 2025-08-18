Karşıyaka, Yeni Formalarını Tanıttı

YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI

İzmir’in köklü temsilcisi Karşıyaka, futbol, basketbol ve voleybol takımları için hazırladığı yeni sezon formalarını tanıttı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon futbol takımının giyeceği forma ile birlikte, Ulu Önder Atatürk ve onun annesi Zübeyde Hanım’a özel bir saygı forması da sundu. Bu özel forma, siyah ağırlıklı bir tasarıma sahip olup, kolları yeşil ve kırmızı renkte. Formanın üzerinde Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın fotoğrafları yer aldı.

FORMANIN ANLAMINI VURGULADILAR

Özel forma ile ilgili olarak yapılan paylaşımda, “Cumhuriyet’imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla… Mustafa Kemal Atatürk’e, Zübeyde Hanım’a ve İzmir’e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu” ifadesine yer verildi. Ayrıca, yeni sezon formalarıyla ilgili, “Bir formadan daha fazlası, mücadeleci ruhun sahadaki yansıması! Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni sezon voleybol, basketbol ve futbol formaları, 35 buçuğun kalbinden doğan tasarımlarla sahada! Takım ruhunun gücüyle Kaf Sin Kaf’ın yeni sezon yolculuğu başlıyor! Yeni sezon formamız, Kaf Sin Kaf ruhunu sahaya taşıyor! Bu forma, sadece sahada değil, kalplerde de en büyük zaferleri kazanacak” açıklaması yapıldı.

KARŞIYAKA’NIN YENİ FORMALARI

Karşıyaka’nın yeni sezon kapsamında sunduğu bu özel formalar, kulübün tarihine ve değerlerine duyulan saygıyı temsil ediyor. Her bir forma, sadece sportif bir giysi olmanın ötesinde, takımın ruhunu ve geçmişini sahaya taşıyor.