KARŞIYAKA Yeni Sezon İçin Hazır

TRANSFER YASAĞI KALKTI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni sezonun açılış maçında pazar günü Afyonspor’u ağırlayacak olan Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı. Daha önce Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz, Recep Türköz gibi eski oyuncularına olan borçlarını ödeyen Karşıyaka, yönetim olarak son olarak Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener’in toplamda 2 milyon 850 bin TL civarındaki alacaklarını da kapatmayı başardı. Transfer tahtasını açan Kaf-Kaf, tamamen yeniden yaptığı kadrodaki futbolculara lisans çıkaracak.

KADİR BAKIRTAŞ’IN TRANSFERİ

Karşıyaka’da takımdan ayrılıp bir süre kulüp arayan ön libero Kadir Bakırtaş, 3’üncü Lig ekiplerinden Çankaya FK’ya transfer oldu. Yeşil-kırmızılı kulübün bu transferle birlikte bir miktar bonservis geliri elde ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki Kadir, geçtiğimiz sezon 30 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.