KARŞIYAKA Yeni Sezon İçin Hazır

TRANSFER YASAĞI KALKTI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta yeni sezonun açılış maçında pazar günü Afyonspor’u ağırlayacak olan Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı. Daha önce Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz, Recep Türköz gibi eski oyuncularına olan borçlarını ödeyen Karşıyaka, yönetim olarak son olarak Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener’in toplamda 2 milyon 850 bin TL civarındaki alacaklarını da kapatmayı başardı. Transfer tahtasını açan Kaf-Kaf, tamamen yeniden yaptığı kadrodaki futbolculara lisans çıkaracak.

KADİR BAKIRTAŞ’IN TRANSFERİ

Karşıyaka’da takımdan ayrılıp bir süre kulüp arayan ön libero Kadir Bakırtaş, 3’üncü Lig ekiplerinden Çankaya FK’ya transfer oldu. Yeşil-kırmızılı kulübün bu transferle birlikte bir miktar bonservis geliri elde ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki Kadir, geçtiğimiz sezon 30 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

