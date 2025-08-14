Karşıyaka Yeni Sponsorluk Anlaşmaları Yapıyor

BASKETBOLDA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Basketbol Süper Ligi’nde 26 yıllık isim sponsoru ile beklenmedik bir şekilde yollarını ayıran Karşıyaka, geçen sezon boyunca zor bir dönem geçirdi. Kurduğu güçlü kadroyu kaybetmesiyle birlikte küme düşme tehlikesi yaşamıştı. Ancak camianın desteğiyle bu sıkıntılı durumdan kurtulmayı başardı. Yeni sezon öncesinde ise sponsorluk anlaşmaları gerçekleştirmeye başladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, forma tedariği ve bilet şirketi anlaşmaları ile önemli adımlar attı. Bilet firmasından gelen 20 milyon TL’lik peşin kaynak ile FIBA’daki transfer yasaklarını kaldırdı. Ayrıca, forma sırt sponsoru olarak anlaşmaya varılan uluslararası lojistik firmasının ismi, yeni sezonda Karşıyaka’nın basketbol formasının sırtında ve sahada faul atış alanında yer alacak. Dağılan kadrosunu 7 yeni oyuncu ile güçlendiren takım, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

REKLAM GELİRLERİ VE SATIŞLAR

Karşıyaka, ana sponsor görüşmeleri ile birlikte salondaki reklam alanları ve panolarından önemli gelir elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca, kombine biletler ve VIP kartları da yakında satışa sunulacak. Kombine ve tribün gelirinin önemli bir kısmı ise anlaşmalı bilet firmasından elde edilecek.