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Karşıyaka, Zühtü Işıl’ı Andı

TURENIN YAPILDIĞI YER

İZMİR’in en köklü spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka, 113 yıl önceki kuruluş dönemine kadar uzanan bir mirasa sahiptir. Kulübün kurucu başkanı Zühtü Işıl, vefatının 40’ıncı yılı sebebiyle Örnekköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

ANMA TÖRENİNE KATILIM

Törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, divan kurulu üyeleri, yöneticiler, altyapıdan sporcular ve kulübün taraftarları katıldı. Anma organizasyonunda, milli mücadele kahramanlarından biri olarak bilinen Zühtü Işıl, hatıralarla anıldı.

BAŞKA ANI TÖRENLERİ DEGERLENDIRILDI

Anma töreninin ardından, Karşıyaka Futbol Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek, altyapı antrenörleri ve sporcular, 29 Ekim 2024 tarihinde ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ile kulübün önemli taraftarlarından Mustafa Baykara’yı da kabirleri başında andı.

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