Karşıyaka’dan Fikret Orman’a tepki

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Karşıyaka, siyah-beyazlı ekibin armasında ay-yıldız bulunan tek takım olduğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a tepki gösterdi.

Kurtuluş Savaşı’na tüm sporcularıyla katılıp ön saflarda çarpıştığı için armasına ay-yıldız bulunmasını onurunu 1926 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ten alan, Atatürk’ün armasında ay-yıldız taşıma gururunu verdiği tek kulüp olan Karşıyaka, Orman’a tarihi hatırlatma yaptı.

Karşıyaka’nın açıklamasında, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, basına yansıyan bir konuşmasında Beşiktaş’ı, “Armasında ay-yıldız bulunan tek takım” olarak nitelemiştir ancak Türkiye’de birçok takımın armasında ay-yıldız bulunmaktadır. Karşıyaka Spor Kulübü, armasında ay-yıldızımızı taşıyan ilk kulüp olmanın haklı gururunu yaşamakta, üstelik bu onurun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmesinden büyük kıvanç duymaktadır” ifadeleri yer aldı.

NTV