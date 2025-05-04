Karslı Atlet, Türkiye Şampiyonu Oldu

KARS’TA BİR GURUR KAYNAĞI

Karslı atlet, İzmir’de yapılan Muharrem Dalkılıç Avrupa Şampiyonası seçmesi yarışmalarında Türkiye Şampiyonu oldu. 03.05.2025 tarihinde gerçekleşen etkinlikte Bahar Yıldırım, mücadele ettiği rakiplerini tek tek geçerek birinciliği elde etti. Yarışmalar sırasında sergilediği performansla dikkat çeken Yıldırım, milli takımın önemli bir parçası oldu.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

Bahar Yıldırım, 24 Mayıs 2025 tarihinde Fransa Pace’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve şehri Kars’ı temsil edecek. Yıldırım’ın gösterdiği başarı, Kars’ta büyük bir mutlulukla karşılandı. Karslı halk, Yıldırım’ın Avrupa Şampionu olacağına dair inançlarını ifade ediyor.