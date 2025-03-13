Karslı Güreşçiler Erzurum’da Madalyaya Doymadı

KARS GÜREŞÇİLERİNDEN ÜSTÜN PERFORMANS
Erzurum’da gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler Serbest Stil Güreş Grup Müsabakalarında Karslı güreşçiler, sergiledikleri etkileyici performanslarıyla dikkat çekti. Antrenörleri Birkan Turhan eşliğinde müsabakaya katılan Taha Muhammet Bekil, 44 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Murat Ertürk ise 38 kilo kategorisinde ikinciliği kazandı.
KUPA VE MADALYALARIN TAKDİMİ
Turnuva sonunda Karslı güreşçilere madalya ve kupaları verildi. Sporcuların mutluluğu, yüzlerinden açıkça okunuyordu. Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Karslı güreşçiler, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’ndan da başarıyla dönmeyi planlıyor.
Karslı güreşçilerin elde ettiği başarı, şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.