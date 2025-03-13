Haberler

Karslı Güreşçiler Erzurum’da Madalyaya Doymadı

KARS GÜREŞÇİLERİNDEN ÜSTÜN PERFORMANS

Erzurum’da gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler Serbest Stil Güreş Grup Müsabakalarında Karslı güreşçiler, sergiledikleri etkileyici performanslarıyla dikkat çekti. Antrenörleri Birkan Turhan eşliğinde müsabakaya katılan Taha Muhammet Bekil, 44 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Murat Ertürk ise 38 kilo kategorisinde ikinciliği kazandı.

KUPA VE MADALYALARIN TAKDİMİ

Turnuva sonunda Karslı güreşçilere madalya ve kupaları verildi. Sporcuların mutluluğu, yüzlerinden açıkça okunuyordu. Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Karslı güreşçiler, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’ndan da başarıyla dönmeyi planlıyor.

Karslı güreşçilerin elde ettiği başarı, şehirde büyük bir sevinçle karşılandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kızılay, İdlib’de Yardım Dağıtımı Yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İdlib'deki Al Şami Engelli Kampı'nda Suriyelilere yardım kolisi dağıttı ve iftar düzenledi. Ramazan süresince 345 binden fazla insana yardım yapılacak.
Haberler

Göztepe, Eyüpspor Maçıyla Yükseliş Arıyor

Göztepe, son altı maçta galibiyet elde edemediği Trendyol Süper Lig'de, Eyüpspor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandırmayı amaçlıyor. Teknik direktör Stoilov, galibiyet vurgusunu oyuncularına iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.