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Karsu’nun Mutlu Haberi Sosyal Medyada Yayıldı

KARSUNUN ANNE OLMA HEYECANI

Karsu’dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama ile masalsı bir düğünle evlenen Türk asıllı Hollandalı müzisyen, ilk kez anne olma mutluluğunu yaşıyor. 35 yaşındaki başarılı sanatçı, 11 Nisan’da bir erkek bebek dünyaya getirdiğini Instagram hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu ve bebeğinin adını açıkladı.

Karsu, yaptığı paylaşımda “Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık.” ifadelerine yer verdi. Doğum haberinin ardından Karsu’nun paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ile yorum aldı. Ünlü isimlerden de tebrik mesajları yağdı.

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