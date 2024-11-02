“Kart Puanlarını Harcamayı Unutmayın!”

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Tüketicilere yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Birçok market ve mağazada kullanılan sadakat kartlarındaki biriken puanların, yıl sonu itibarıyla geçersiz olabileceği ifade edildi. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarında biriken puanlar ve paraların kullanma tarihlerinin yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıp şu açıklamalarda bulundu:

SADAKAT KARTI UYGULAMASI TÜKETİCİ HAKLARINA AYKIRI

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarındaki puanların yıl sonuna kadar kullanılması için işletmelerin koyduğu sınırların doğru olmadığını vurguladı. Bu sistemin tüketiciyi zorladığını belirten Deniz, “Tüketicilerin puanlarını belirli bir süre içinde kullanmaları zorunluluğu, tüketici haklarına aykırı” diyerek, kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiğini söyledi. Deniz, bu uygulamanın yanlış olduğuna dair görüşlerini paylaştı ve sadakat kartlarındaki puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğunu haksız bir sistem olarak tanımladı.

KAZANILMIŞ HAKLAR GERİ ALINAMAZ

Sadakat kartlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bu kartların tüketicilere avantaj sunduğunu ifade etti. Güllü, “Tüketici açısından değerlendirildiğinde olumlu bir uygulama” derken, her yıl sonu itibarıyla sadakat kartlarındaki puanların ve uçuş millerinin sıfırlanmasının doğru olmadığını belirtti. Güllü, bu durumu “Tüketici açısından kazanılan hakların geri alınması gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu kazanılmış bir haktır” şeklinde açıkladı.

PUANLARI KAYBETMEMEK İÇİN HAREKETE GEÇİN

Sonuç olarak, sadakat kartı sahiplerinin puanlarını kaybetmemek için yıl sonuna kadar harekete geçip puanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor.