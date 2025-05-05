Kartal Belediye Meclisi Kısa Mesajlar Konuşuldu

KARTAL BELEDİYE MECLİSİ’NDE SMS TARTIŞMASI

Kartal Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin ilçe sakinlerine gönderdiği kısa mesajlar gündeme geldi. Yüksel, Kartal Belediyespor’dan sporcusu Fatih Ünsal’ın, Bursa’da düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’nda “open erkekler iki çifte” kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğunu ve “open erkekler tek çifte” kategorisinde ise Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Yüksel, ayrıca Kartal’a kazandırılan su sporları iskelesi sayesinde yaklaşık 200 kişinin kürek sporunu deneyimlediğini aktararak, su sporları alanındaki yatırımların devam edeceğini ifade etti.

KISA MESAJLAR ÜZERİNE YAPILAN YORUMLAR

Mecliste gündem dışı söz alan AK Parti’li Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2024 faaliyet raporunda bulunan belediye tarafından gönderilen kısa mesajlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, belediyenin SMS’lerine halkın dikkati çekmek istediğini ifade ederken, “2020’de 10 milyon SMS atacağız demiş Kartal Belediyesi. 10 milyon atmış, tutturmuş. Yüzde 100, problem yok. 2021’de yine 10 milyon hedef belirlenmiş, lakin atılan SMS 41 milyon.” dedi. Nüfusun değişmediğini belirten Yıldız, “2022 yılında yine hedef 10 milyon, atılan SMS 24 milyon. 2023 yılında hedefimiz 55 milyon. Yüzde 550 artış var. Nüfusumuz artmamış. Niye arttı acaba? Bunu sorgulamamız lazım.” şeklinde konuşarak, yapılan gönderimlerin şeffaflığına dikkat çekti.

Yıldız, ayrıca 2024’te gönderilen kısa mesaj sayısının 116 milyonu aştığını ifade ederek, “2024 yılında hedef 60 milyon. Seçim olabilir, hedefi yükselttik. Atılan SMS 116 milyon. Komşu İletişim Merkezi’nden aldığımız bilgilere göre 280 bin telefon Kartal Belediyesi’ne kayıtlı.” dedi. Yıldız, kişisel olarak kendisine haftada bir ya da iki mesaj geldiğini belirterek, soru işaretlerini güçlendirdi. Bu duruma yanıt olarak Yüksel, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ deyimi tam bu konuşmanın sonrasına uyuyor.” diyerek tepki gösterdi. Yüksel, Yıldız’ın suçlamalarına karşı bir açıklama yaparak, “Ama arkadaşımızın tespitleri konuyu çok daha farklı boyutlara taşıdı.” şeklinde ifadelerde bulundu.