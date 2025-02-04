Kartal Belediyesi’ne Usulsüzlük Soruşturması Açıldı

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN HAZIRLANAN İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında belediyeye ait 44 taşınmazın, Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesine aykırı olarak kiraya verilmesi sonucu şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla bir soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. İddianamede ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişe de yer veriliyor. Kartal Belediyesi’ne ait taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin işlemlerin tamamının hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğü belirtiliyor.

ZİNCİRLEME GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

44 ihalenin hepsinin tek katılımcıyla ve rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, yüklenicilere çok düşük pay artışları ile kiracı olma hakkı tanındığı ve idare adına taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin engellendiği ifade ediliyor. Bu durumun muhtemel zararlara yol açtığı ve şüpheliler için kamu davası açılması gerektiren yeterli delillerin toplandığı aktarılıyor. Savunmaları alınan şüphelilerin, suçlamaları reddederek haklarında takipsizlik kararı verilmesini talep ettikleri, ancak mevcut delillerle çelişen ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu düşünülen savunmalara dikkat edilmediği bildiriliyor.

CEZA İSTEMLERİ RAPORDA YER ALDI

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, birçok ihale onay belgesini ‘ita amiri’ sıfatıyla uygun bularak imzaladığı ve bu şekilde hukuka aykırı olarak ihaleye çıkılmasına neden olduğu iddianamede yer alıyor. Şüpheli Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 19 kişi için ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, iki şüpheli için ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.