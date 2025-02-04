Kartal Belediyesi’ne Usulsüzlük Soruşturması Başlatıldı

HUKUKA AYKIRI KİRAYA VERİM OLDUĞU İDDİASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında belediyeye ait 44 taşınmazın kiralama işlemlerinin, Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesine aykırı olarak gerçekleştirildiği ve şüphelilerin görevlerini kötüye kullandığı iddialarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianame, İçişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği teftişe de atıfta bulundu. İddianamede, Kartal Belediyesi’ne ait taşınmazların kiraya verme süreçlerinin tamamında hukuka aykırı hareket edildiği kaydedildi.

REKABETTEN UZAK İHALELERİN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

İhalelerin tamamının tek katılımcı ile gerçekleştirildiği, bu durumun rekabete engel olduğu ifade edildi. Yüklenicilere, rekabetsiz bir ortamda düşük rakamlarla kiralama hakkı sağlandığı ve bu şekilde idare adına, taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin engellenerek muhtemel zararların oluşmasına neden olunduğu aktarıldı. Şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delillere ulaşıldığı ifade edildi.

ŞÜPHELİLERİN SAVUNMALARI DEĞERLENDİRİLMEDİ

İddianamede suçlamalara maruz kalan şüphelilerin, savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek takipsizlik kararı verilmesini talep ettikleri bildirildi. Ancak mevcut delillerle çelişen ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu düşünülen bu savunmalara itibar edilmediği duyuruldu. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in birçok ihale onay belgesini ‘ita amiri’ sıfatıyla ve hukuka aykırı şekilde onayladığı belgelere dayanarak ifade edildi. Ayrıca, tüm ihalelerin tek katılımcı ile rekabetsiz bir ortamda gerçekleştiği vurgulandı.

CEZA TALEBİ AÇIKLANDI

Şüpheli Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli için ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, 2 şüpheli için ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.