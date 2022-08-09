Kartal Cemevi Başkanı’na saldırı ile ilgili 9 gözaltı

Kartal Cemevi Başkanı'na saldırı ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş’a yapılan saldırı ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, geçtiğimiz gün Kartal Orhantepe Mahallesi’ndeki evinin önünde iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Motosikletli ve kasklı oldukları öğrenilen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler olan Sarıtaş’ın genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler olan Sarıtaş’ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı öğrenildi.

9 KİŞİYE GÖZALTI

Sarıtaş’a saldırıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesinde 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.