Kartal’da 3 Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMALAR
Kartal’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi Hatay Sokak’ta seyir halindeki bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, otomobilde 10 paket halinde toplam 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Araçta bulunan E.Y. (18), Z.K. (20) ve F.B. (19) emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından 3 kişi tutuklandı.