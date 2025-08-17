Kartal’da Ağaç Altında Kaldı

ŞİDDETİ RÜZGAR RESMEN FELAKET GETİRDİ

KARTAL’da etkili olan şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç, tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız’ı (27) ağır yaraladı. Oyuncu, hemen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı. Kaza, 15 Ağustos günü saat 14.45 civarında Orta Mahalle Nur Sokak’ta gerçekleşti. Rüzgar nedeniyle yola savrulan plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, gövdesinden koparak yere devrilen ağaç altında kaldı.

HIZLA YARDIM GİTTİ

Olayı görenlerin yaptığı ihbarın ardından bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri hemen ulaştı. Çevredeki insanlar tarafından ağaç altından çıkarılan İbrahim Yıldız’ın, sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda ağır yaralı olduğu tespit edildi. Yıldız, ambulansla hastaneye götürülerek yoğun bakım servisinde tedavi edilmeye başlandı. Ayrıca, ağacın oyuncu Yıldız’ın üzerine devrildiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.