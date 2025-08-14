Haberler

Kartal’da Apartman Çatısı Uçtu

ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİLERİ

Kartal’da 7 katlı bir apartmanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle parçalanarak uçtu. Çatının bir kısmının sokağa düşmesi sonucu hem bir otomobil hem de bir ev zarar gördü. Bu olay, Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak üzerinde yaşandı. Olay hakkında edinilen bilgilere göre, Halk Sokak’taki 7 katlı apartmanın çatısı, aşırı rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek ayrıldı.

OLAY YERİNE GETİRİLEN EKİPLER

Rüzgar nedeniyle çatının bir kısmı sokağa düşerek park halindeki bir araca ve yakınlardaki başka bir apartmanın çatısına zarar verdi. Olayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak sokakların giriş ve çıkışlarını kapattı. Ancak ekipler, rüzgarın şiddetinden dolayı binanın çatısına müdahale etme şansı bulamadı.

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

