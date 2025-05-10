Kartal’da Araç Kaldırıma Çarptı, Kaza

KAZA VE TRAFİK KONTROLÜ

Kartal’da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarparak yan yatıyor. Bu olayda bir kişi yaşamını yitiriyor. Kaza, 03.10 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi’nde, Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşiyor.

KAZA DETAYLARI

Olay anında 34 UK 6825 plakalı otomobilin içinde 3 yolcu bulunuyor. Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp yan yatmasıyla kaza meydana geliyor. İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, yolculardan B.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Sürücü ve diğer yolcuların ise herhangi bir yaralanma yaşamadığı öğreniliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, kaza mahallinde detaylı incelemelerde bulunmak için gelerek çalışmalara başlıyor. Bu inceleme sırasında cadde bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı alternatif yollardan sağlanıyor. Ekipler yapılan çalışmaların ardından olay yerinden ayrılıyor. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale dönüyor.