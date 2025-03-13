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Kartal’da Boş Binada Yangın Paniği

YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Kartal’da yer alan 6 katlı terkedilmiş bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki sakinlerde büyük bir panik yarattı. İtfaiye ekipleri, yangının bitişikteki yapılar etkilenmeden söndürülmesi için hızlı bir şekilde müdahale etti. Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Yukarı Mahalle Doğan Sokak’taki boş bir binada gerçekleşti.

ŞAHISLAR ATEŞİ YAKIP KAÇTI

Çevrede yaşayanların ifadelerine göre, 6 katlı metruk binanın 5. katında üç kişi tarafından ateş yakıldı. Alevlerin hızla büyüyerek çatı katına sıçraması üzerine, şahıslar binayı terk etti. Bu durum, lojman olarak kullanılan komşu binanın sakinlerinin tedbir amacıyla tahliye edilmesine neden oldu ve olayla ilgili itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak diğer binalara sıçramasını engelledi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili araştırmalar başlatıldı.

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