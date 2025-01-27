Kartal’da Çatlak Oluşan Bina Tahliye Edildi

BİNA ÇATLAKLARI İDDİASI VE TAHLİYE KARARI

Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak’ta bulunan yedi katlı bir binada, iddialara göre yanında yer alan inşaat alanı sebebiyle çatlaklar meydana geldi. Bina sakinleri durumu ilgili mercilere bildirdikten sonra belediye ekipleri binayı incelemek üzere olay yerine geldi.

EŞYALAR TAŞINDI

Tedbir amaçlı olarak binanın tahliye edilmesi kararı alındı. Dairelerdeki eşyalar, eşya taşıma asansörü aracılığıyla kamyonlara yüklendi. Binadan karot örneğinin alınarak detaylı bir inceleme gerçekleştirilmesi planlandığı öğrenildi.