Kartal’da Deney Sırasında Patlama: 6 Yaralı

Olayın Meydana Gelmesi ve Yaralılar

Kartal’da bir özel okulda gerçekleştirilen bir deney sırasında patlama gerçekleşti. Bu olayda 6 öğrenci yaralanırken, bunlardan 2’sinin durumu ağır olarak bildiriliyor. Olay, geçtiğimiz günlerde Doğa Koleji’nde yaşandı. İddialara göre, 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersindeki deneyde patlama meydana geldi. Yaralanan öğrenciler, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan öğrencilerin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın Nedenleri ve Açıklamalar

Patlama anının, deney sırasında öğretmenin elinden alkol şişesinin kaymasıyla meydana geldiği belirtiliyor. Yoğun bakımda tedavi gören Ömer Asaf Taşdöken’in babası Serdar Taşdöken, “Bizi saat 11.00’de okul müdürü telefonla aradı. Laboratuvarda yangın çıktığını ve çocukları hastaneye getirdiklerini söyledi. Fen bilgisi öğretmeni bir deney yapıyor. O deneyde ispirto ocağı ve alkol kullanıyor. Deney sırasında öğretmenin elinden alkol şişesi kayıyor ve ateş harlıyor. Benim oğlum Ömer Asaf en önde olduğu için harlayan ateş kıyafetlerini yakıyor, vücudunda üçüncü derece yanıklar var. Vücudunun yüzde 25’i yanık. Dünden beri yoğun bakımda” dedi.

Velilerin Tepkisi ve Güvenlik İhlalleri

Aynı sınıfta bulunan öğrencilerin velilerinden Cemil Güzel ise olayla ilgili endişelerini ifade ederek, “Deney yapılırken laboratuvarda patlama meydana gelmiş. Çocuklarımız yaralı, büyük bir olay atlattık. Deney odasında hiçbir tedbir yok. Yangın tüpü yok, yangına müdahale edilecek bir ekipman yok. Öğretmenler perdelerle çocukları söndürmüşler. Bizlerden dünyanın parasını alıp da çocukların can güvenliğiyle alakalı hiçbir tedbir alınmamış. Bu okula nasıl ruhsat veriliyor? Biz veliler olarak şikayetçiyiz. Çocuklarımız orada ölebilirdi. Tehlikenin boyutu çok büyük. Bu olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Dünden beri ağlıyorlar. ‘Gözümü kapatıyorum arkadaşımın yaraları aklıma geliyor’ diyor. Bu konuya devletin el atmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.