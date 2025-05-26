kartal-da-feci-kaza-meydana-geldi

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

İstanbul’un Kartal ilçesi, Çetin Emeç Bulvarı’nda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından refüje yönelen otomobillerden biri, ağaçlara çarparak devrildi ve takla attı. Diğer otomobil ise yolun karşı şeridine geçebilerek durabildi.

KAZADA YARALILAR BULUNUYOR

Yaşanan kazada, takla atan araçta bulunan 4 kişi sıkıştı. Bu sırada diğer otomobilin sürücüsü de yaralanmış durumda. Olayı gören çevredekiler, hemen ihbarda bulundu ve bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilde sıkışan 4 kişi başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay yerindeki yaralı sayısı toplamda 5 olarak kaydedildi.