Kartal’da İETT Otobüsü Kazası Yaşandı

KAZA SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kartal’da bir İETT otobüsü ile beton mikserinin çarpıştığı kazanın sonucu olarak trafik yoğunluğu meydana geldi. Olay, Karlıktepe Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi’nde, Pendik Sahil-Esenkent Metro seferini yapan KM33 hat numaralı İETT otobüsü ile beton mikserinin çarpışmasıyla gerçekleşti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın bildirimi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın ardından otobüste yolcuların boşaltılması sürecinde yolda yoğun bir trafik oluştu. Yaşanan kaza sonrasında araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.