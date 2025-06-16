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Kartal’da Motosiklet Ve Araç Çarpıştı

KAZA ANI VE EŞZAMANLI OLAYLAR

Kartal’da akşam saatlerinde bir otomobil ile motosiklet arasında ciddi bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, ana yolda ilerleyen otomobil, yan yoldan gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savruluyor ve yere düşüyor.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı motosiklet sürücüsüne yardım ediyor. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri hızla yönlendiriliyor. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk ediliyor.

Olay anı, bir araç içi kamerası tarafından kayıt altına alınıyor. Yetkililer, kazanın detayları ile ilgili inceleme başlatıyor. Bu tür kazaların önlenmesi için alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar büyük önem taşıyor.

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