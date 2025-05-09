Kartal’da Motosiklet Yangın Çıkardı

KAZA ANI VE OLAY YERİ

Kartal’da seyir halindeyken otomobil ile çarpışan motosiklet alev aldı. Yangın anları, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Kaza, saat 22.45 sularında Kartal Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleşti. Seyir halindeki motosiklet, kendisiyle aynı yolda ilerleyen bir otomobil ile çarpıştı.

MOTOSİKLETİN ALEV ALMASI

Kaza sonrasında devrilen motosiklet yanmaya başladı ve çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. O sırada bazı vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahalede bulunmaya çalıştı. Olay yerine zamanında gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

YANGINDAN SONRAKİ DURUM

Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayın yaşandığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.