Kartal’da Park Yeri Kavgası Yaşandı

KOMŞULAR ARASINDA PARK YERİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kartal’da meydana gelen bir olay, park yeri yüzünden komşular arasında başlayan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sonuçlandı. Astım hastası olan Gülerdem T., komşuları tarafından aracında darp edilip ölümle tehdit edildi. Olay anı, güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayın Gelişimi

9 Şubat 2025 tarihinde, öğle saatlerinde Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde yaşanan olayda Gülerdem T. ile komşuları Nazire D. (48), Mustafa D. ve eşi Nurdan D. arasında park yeri yüzünden bir tartışma çıktı. Daha önce yaşanan gerginlikler sonucunda Gülerdem T., 13 Aralık 2024’te savcılığa başvurarak şikayette bulunmuş ve uzaklaştırma talep etmişti. Soruşturma devam ederken, olay günü Gülerdem T. aracını binanın önüne park etti. O esnada komşuları Mustafa D., eşi Nurdan D. ve Mustafa D.’nin annesi Nazire D. ile tartışma yeniden alevlendi.

Aşırı Şiddet Gözlemlendi

Nurdan D., Gülerdem T.’nin aracının kapısını açarak ona hakaretler savurup “Seni öldüreceğim” diyerek tehditte bulundu. Ardından Gülerdem T.’ye saldırdı, saçını çekti ve vücuduna yumruklar yağdırdı. Mustafa D. ve Nazire D. de Gülerdem T.’ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Astım hastası olduğu için nefes almakta zorlanan Gülerdem T.’ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olayın görüntüleri cep telefonları ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırganlar Serbest Kaldı

Olay sonrası Gülerdem T. darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Üç komşusu gözaltına alındı. Nazire D. ve Mustafa D. ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından adli işlem gördü, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Nurdan D. ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

Gülerdem T.’nin Şikâyeti

Gülerdem T. yaptığı açıklamada, “Evinde çok şiddetli gürültüler olduğundan dolayı yönetici vasıtasıyla uyarmak istedim. Sonrasında beni takıntı haline getirdiler. Geçen sene polislerin önünde beni öldürmekle tehdit ettiler. Şikayetimden vazgeçmiştim. Anneme ben bakıyorum. Oğulları her geldiğinde, otoparkta yer olmasına rağmen benim aracımın çıkışını engelleyecek şekilde park ediyordu. Olay günü beni takip ettiler. Aracımın içinde bana saldırdılar. Boğazımı sıktılar. İmdat çığlıklarımı kimse duymadı. Ben astım hastası olduğum için baygınlık geçirdim. Beni öldü zannederek arabalarına binip kaçtılar. Beni kim koruyacak?” dedi.