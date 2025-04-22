Kartal’da Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü

PARK ALANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Kartal’da, park yeri sebebiyle yaşanan bir tartışma, aynı binada yaşayan komşular arasında kavgaya dönüştü. Astım hastası olan Gülerdem T., aracının içinde komşuları tarafından darp edilip ölümle tehdit edildi. Olay anı, cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

OLAYIN GELİŞİMİ VE ŞİKAYET

9 Şubat 2025 tarihinde öğle saatlerinde Kartal’ın Karlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Gülerdem T. ile komşuları Nazire D. (48), Mustafa D. ve eşi Nurdan D. arasında park yeri nedeniyle bir tartışma başladı. Aylardır süren bu gerginlik sonrasında Gülerdem T., 13 Aralık 2024 tarihinde savcılığa başvurdu ve uzaklaştırma kararı talep etti. Soruşturma devam ederken, olay günü Gülerdem T., aracını binanın önüne park etti. Bu sırada komşuları Mustafa D., eşi Nurdan D. ve Mustafa D.’nin annesi Nazire D. ile arasında yeni bir tartışma patlak verdi.

SALDIRI ANI VE GÜLERDEM T.’NİN İFADELERİ

Nurdan D., Gülerdem T.’nin araç kapısını açarak, “Seni öldüreceğim” diye hakaret ve tehditte bulundu. Ardından Gülerdem T.’ye saldırarak saçını çekti ve vücuduna yumruk atmaya başladı. Mustafa D. ve Nazire D. de Gülerdem T.’yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes almakta zorlanan Gülerdem T., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olayın ardından darp raporu alan Gülerdem T.’nin şikayeti üzerine 3 komşu gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından adli işlem yapılan Nazire D. ve Mustafa D., savcılık kararıyla serbest kaldı. Nurdan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülerdem T., yapılan saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Evimde çok şiddetli gürültüler olduğundan dolayı yönetici vasıtasıyla uyarmak istedim. Ondan sonra sanırım beni takıntı haline getirdi. Geçen sene polislerin önünde beni öldürmekle tehdit etti. Şikayetimden vazgeçmiştim. Anneme ben bakıyorum. Annemi sürekli hastaneye götürüyorum. Oğlu her geldiğinde otoparkta yer olmasına rağmen aracımın çıkışını engelleyecek şekilde park ediyordu. 7 saat boyunca park etti. Kibarca çıkmasını söyledim. ‘Her defasında beni arayacaksın’ dedi. Böyle bir zorbalık içindeler. Annemi hastaneye götürmemi engellediler. Olay günü beni takip etmişler. Evime geldiğimde aracımı park ettiğimde yanıma park ettiler. Aracımın içinde bana saldırdılar. Benim boğazımı sıktılar. Üstümde tepindiler. İmdat çığlıklarımı kimse duymadı. Ben astım olduğum için baygınlık geçirdim. Beni öldü veya bayıldı zannederek arabalarına binip kaçtılar. Beni kim koruyacak? Annem boynumdaki morlukları görmesin diye evde maskeyle dolaştım.”