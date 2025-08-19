Kartal Figürü Ve Türk Bayrağı Harika

KARTAL FİGÜRÜ VE TÜRK BAYRAĞI VATANDAŞLARDAN BEĞENİ TOPLUYOR

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Hava Meydan Komutanlığı kavşağına yapılan Kartal figürü ve Türk Bayrağı görseli, vatandaşların büyük takdirini kazanıyor. Yenişehir Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz’ün katkılarıyla oluşturulan Kartal figürü, Hava Kuvvetlerinin sembolü olan Kartal’ın, Türk milletinin elleri üzerinde yükseldiğini ve kanatlarının altında Türkiye’yi simgeliyor.

KARTAL FIGÜRÜ VE TÜRK BAYRAĞI YENİŞEHİR’DE YENİ BİR SİMGESİ OLDU

Yenişehir Bursa karayolu üzerindeki Hava Meydan Komutanlığı dönüş alanına yaptırılan Kartal figürü ve Türk Bayrağı görselini gören vatandaşlar, bu uygulamanın Yenişehir ve Hava Meydan Komutanlığı’na çok yakıştığını düşünüyor. Özellikle Kartal figürüyle Türk Bayrağını görmek için gelenler, “İlçemizde yıllardır var olan Yenişehir Bursa Karayolu Hava Meydan Komutanlığı dönüşü bomboştu. Hava Meydan Komutanlığına gidecek vatandaşları uyaracak küçücük bir tabela bile yoktu. Kartal figürü ve Türk Bayrağı görseli gerçekten harika olmuş. Komutanımız Albay İbrahim Feyzi Büğdüz’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.