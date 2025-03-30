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Kartal: Güvenlik Güçlerimize Minnettarız

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki güvenlik güçlerini kutladı. Kaymakam Kartal, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ile birlikte güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdir etti.

FEDAKARLIK VE HUZUR

Kaymakam, “Milletimizin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ve personelimize minnettarız. Onların fedakar çalışmaları sayesinde bizler huzur içinde bayramımızı kutlayabiliyoruz” dedi. Kartal, ayrıca vatanın her köşesinde milletin güvenliği için üstün çaba gösteren güvenlik güçlerine en içten teşekkürlerini iletti.

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