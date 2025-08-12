Haberler

Kartal Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KARTAL SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Ağustos günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde su kesinti olacağını duyurdu. Bu bilgiler, Kartal ilçesindeki su kesintisi ile ilgili merak edilenleri içeriyor. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ise araştırmaların konusu oluyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA NEDENİ

Kesintiden etkilenecek mahalle olarak Hürryet Mahallesi belirlendi. Arıza açıklamasına göre, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle su kesintisi gerçekleşiyor.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi 12 Ağustos 2025 saat 15:36:18 olarak belirtilirken, tahmini bitiş tarihi ise 12 Ağustos 2025 saat 18:00 olarak ifade ediliyor. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı mevcut.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari’de Güvenlik, Refah ve Kardeşlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, güvenlik güçlerinin etkisiyle ülkedeki huzur ve istikrar sayesinde gençlerin spor, kadınların ise üretime katıldığını vurguladı.
Haberler

Datça Ülkü Ocakları’nda Lokma Dağıtıldı

Datça'da yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren anısına lokma ikramında bulunuldu. Etkinliğe, yerel siyasetçiler ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.