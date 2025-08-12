Kartal Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KARTAL SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Ağustos günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde su kesinti olacağını duyurdu. Bu bilgiler, Kartal ilçesindeki su kesintisi ile ilgili merak edilenleri içeriyor. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ise araştırmaların konusu oluyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA NEDENİ

Kesintiden etkilenecek mahalle olarak Hürryet Mahallesi belirlendi. Arıza açıklamasına göre, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle su kesintisi gerçekleşiyor.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi 12 Ağustos 2025 saat 15:36:18 olarak belirtilirken, tahmini bitiş tarihi ise 12 Ağustos 2025 saat 18:00 olarak ifade ediliyor. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı mevcut.