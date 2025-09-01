Kartal Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

KARTAL SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da su kesintisine ilişkin bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Kartal’daki su kesintisi hakkında detaylar ise araştırılıyor. Peki, su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte merakla beklenen İSKİ 1 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLELER VE SEBEBİ

Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen mahalleler arasında Soğanlık Yeni Mahallesi yer alıyor. Su kesintisinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza olarak belirtiliyor. Bu arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında bir problem oluştu.

Su kesintisinin başlangıç tarihi 1 Eylül 2025 saat 16:15 olarak açıklandı. Tahmini bitiş tarihi ise 1 Eylül 2025 tarihinde saat 18:00 olarak biliniyor. Detaylı bilgi almak isteyenlerin ALO 185 hattını araması öneriliyor.