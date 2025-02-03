Kartal ve Jesus Asya’da Karşılaşıyor

İKİ ESki TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe’nin iki eski teknik direktörü, Asya futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyor. Asya Şampiyonlar Ligi Elite’nde yer alan Persepolis ile Al Hilal arasında gerçekleşecek bu maç, İsmail Kartal ve Jorge Jesus’un düellosuna sahne olacak. İsmail Kartal, İran’ın önde gelen kulüplerinden Persepolis’te yeni bir göreve başladı. Öte yandan, geçtiğimiz sezonu Pro Lig şampiyonu olarak tamamlamış olan Jorge Jesus, Al Hilal’in başında bulunuyor.

MAÇIN ÖNEMİ VE TAKIMLARIN DURUMU

Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi Elite’de 6 puanla 6. sırada yer alırken, kadrosuna son olarak Serdar Dursun’u ekledi. Diğer tarafta ise Al Hilal, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında gerçekleşecek kritik karşılaşma, Salı günü saat 21.00’de başlayacak ve maçı sadece Spor Smart ve D-Smart GO kanallarından izlemek mümkün olacak.

Bu yüksek tansiyonlu karşılaşma, her iki teknik adam için de büyük bir anlam taşıyor ve ilerleyen turlar için kritik bir öneme sahip bulunuyor.