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Kartalkaya’da Hayatını Kaybedenlere Saygısızlık Eden Tutuklandı

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ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kartalkaya’daki otel yangınında yaşamını yitirenler hakkında bir sosyal medya platformu üzerinden “çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği”, ölenlerin ve yakınlarının kişisel bilgilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaştığı ve acı durumlarını istismar etmek üzere yakınlarını aradığı gerekçesiyle Nevşehir’de gözaltına alınan şüpheli adliyeye gönderildi. Yangında hayatını kaybedenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan F.A. (20) için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemler sona erdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

F.A., Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından adliyeye sevk edildi. Yangınla ilgili olayların ardından sosyal medya üzerindeki tutumu nedeniyle dikkat çeken F.A.’nın durumu, toplumda büyük bir tepki yarattı.

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