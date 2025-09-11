Kartalkaya’da Yangın: Müdür Hızla Uyardı

YANGINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yangın sonrası başlatılan dava süreci devam ederken, Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından araştırılan telefon dökümleri, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın olay anında otel yetkililerine müşteri haber vermeden önce ulaştığını gösteriyor. “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” şeklinde acil bir çağrıda bulunduğu belirlendi.

DAVA SÜRECİ VE SANIKLAR

Yangın, 21 Ocak’ta meydana geldi ve bu olaydan sonra Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlandı. İddianamede otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleriyle, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye yetkilileri hakkında toplam 78’er kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlaması ile 1998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 7 Temmuz’da başlayan davanın ilk duruşmasında, mahkeme bazı sanıklar hakkında kararlar verdi.

İNCELEMELER VE İLERLEYİŞ

Dava sürecinde tutuklu sanıklardan otelin aşçısının yardımcısı Faysal Yaver’in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Diğer yandan, denetim yapan İtfaiye eri İrfan Acar tutuklandı. Ev hapsi tedbiri uygulanan bazı tutuksuz sanıkların durumları da değerlendirildi. Bunun yanı sıra duruşma, 22 Eylül’e ertelendi.

İŞ GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMELERİ

Yangından 3 gün sonra tutuklu sanıklardan Ahmet Demir’in ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ başlıklı bir Whatsapp grubu kurduğu ve 24 Ocak 2025 tarihinde bu grup üzerinden yapılan yazışmaların dava dosyasına girdiği tespit edildi. Ayrıca, otelin sahibi Halit Ergül’ün tutuklu kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun yangın sonrası çalışanlara talimatlar verdiği de belirlendi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan telefon incelemelerinde, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın yangın sırasında otel yetkililerine müşterilerden önce bilgi verdiği görüldü. Yangının meydana geldiği 21 Ocak gecesi saat 03.30’da Yılmaz, “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” şeklinde acil bir çağrı yaptı. Bu konuşma da dava dosyasında yer aldı.