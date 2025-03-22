Kartalkaya’daki Yangın Bilirkişi Raporu Yayınlandı

YANGIN RAPORUNUN DETAYLARI

Bolu’da yaşanan ve Türkiye’yi derinden etkileyen otel yangını ile ilgili bilirkişi raporu açıklandı. Rapor, 78 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayda otel sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin eksiklikleri bilerek gidermemesi ve çeşitli ihmal sebepleri ile birinci derecede asli kusurlu olduklarını ortaya koyuyor.

OTEL YETKİLİLERİ ASLI KUSURLU OLARAK TESPİT EDİLDİ

Otelin işletmesinden sorumlu genel müdür ve diğer yetkili yöneticilerin, gözlemlenen eksiklikleri bilerek düzeltmedikleri ve birden fazla noktada ihmalde bulundukları ifade ediliyor. Bu durum, raporda bu kişilerin birinci derecede asli kusurlu olarak tespit edilmesine sebep oldu.

DENETİM YETERSİZLİĞİNE VURGU YAPILDI

Bilirkişi raporunda, T.C. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin gerçekleştirdikleri denetimlerin dikkat çekici bir şekilde özensiz ve yetersiz olduğu belirtildi. Mevcut eksiklikleri gerektiği gibi işlemediklerinden dolayı bu birimlerin olayda önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, T.C. Bolu İl Özel İdaresi ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin zamanında ve gerektiği gibi denetimleri yapmadığı, bu sebeple olayda birinci derecede etkili oldukları tespit edildi. Otelin işletme belgesini veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de denetim süreçlerinde yetersiz kalmış olmaları sebebiyle birinci derecede etkili oldukları ifade edildi.