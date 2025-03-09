Kartalkaya’daki Yangın Sonrası Sezon Kapandı

TÜRKİYE’DE YAŞANAN FELAKETİN ETKİLERİ

Türkiye, ocak ayında ciddi bir felaketle karşı karşıya kaldı. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti ve bu üzücü olay büyük acılara neden oldu. Yangının hemen ardından, bölgede yer alan oteller sırayla kapandı.

TÜM OTELLER SEZONU KAPATIYOR

Yangının yaşandığı gün, yanındaki Kartal Otel, rezervasyonlarını iptal etti. Kayak merkezinde bulunan Golden Key Otel ise 31 Ocak’ta sezonu kapatacağını duyurdu. Kaya Palazzo Otel, geçen hafta kapandı. Son olarak, Dorukkaya Otel de bugün sezonu sonlandırdı. Böylelikle, kayak merkezindeki tüm otellerin kapanması sonucunda sezon tamamlanmış oldu.