Kartalkaya’daki Yangında Ölen Öğrenciler Anıldı

ANMA TÖRENİ YAPILDI

Sömestir tatilinde ailesiyle gittiği otelde meydana gelen yangında annesi, babası ve ablasıyla hayatını kaybeden Buse Dayı (12) için BÜMED MEÇ Okulları Koşuyolu Yerleşkesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Dayı’nın ismi verilen konferans salonunda gerçekleştirilen törende okulun rehberlik öğretmeni ve klinik psikolog olan Dilara Gonce, “Bugün burada, hepimizi derinden üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşınızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Yas, hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir.” ifadelerini kullandı.

BUSE’NİN HATIRALARI YAŞAYACAK

Gonce, öğrencilerin Buse’nin hatıralarında yaşamaya devam edeceğini vurguladı ve “Onu güzel anlarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız. Hepimizin birbirine destek olması, duygularımızı paylaşması bu süreci daha kolay atlatmamıza yardımcı olacaktır.” şeklinde konuştu. Bu sözler, törende yer alan herkesi duygulandırdı ve Buse Dayı’nın anısının yaşatılması gerektiğinin altını çizdi.