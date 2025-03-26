Kartalkaya’daki Yangında Yeni Gözaltılar Gerçekleşti

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTILAR

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, İstanbul’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan aile üyeleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürülerek ifadeleri alınıyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINANLAR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Bu olayla ilgili olarak Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan da gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangınla bağlantılı yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan’ın işlemleri devam ediyor.