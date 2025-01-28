Kartalkaya Olayında Yargılanan Sosyal Medya Yöneticisi

YANGINDAKİ ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitirenler hakkında çirkin ve ahlak dışı ifadeler kullanan, ayrıca bu kişilerin ve yakınlarının özel verilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaşan, acı durumlarını istismar eden bir şüpheli, Nevşehir’de gözaltına alındı. F.A. (20), Grand Kartal Otel’deki yangında hayatını kaybedenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemleri tamamlanan F.A., Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli mercilere sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, F.A., yangında yaşamını yitirenler ve onların yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı konusunda sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi konumundaydı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak’ta yaptıkları açıklamada, Kartalkaya’daki otel yangınında vefat edenlerin üzerinde çirkin sözler sarf eden ve yakınlarını arayarak acılarını istismar eden kişilerin tespit edildiğini bildirmişti. Gözaltına alınan kişiler arasında Aksaray’da yaşayan B.M.D. (21), Nevşehir’de yaşayan F.A. ve Bitlis’te yaşayan D.D. (19) bulunuyor.