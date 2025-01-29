Kartalkaya Otel Yangını İçin Meclis Komisyonu Kuruldu

TBMM’DEN YANGIN FACİASI İÇİN ARAŞTIRMA KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararı doğrultusunda, Bolu Kartalkaya bölgesindeki bir otelde meydana gelen yangın faciası, tüm yönleriyle incelenecek. Bu araştırma, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin tespit edilmesi amacı taşıyor.

MECLİS ARAŞTIRMASI İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Anayasa’nın 98’inci, içtüzüğün ise 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı gerçekleştirecek olan komisyonun 22 üyeden oluşmasına karar verildi. Komisyon, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden itibaren 3 ay süreyle çalışacak ve gerektiği durumlarda Ankara dışında da faaliyet gösterebilecek. Genel Kurul’un 28 Ocak 2025 tarihli 49’uncu birleşiminde bu karar alındı.