Kartalkaya Otel Yangını Raporları Savcılıkta

KARTALKAYA’DA YANGINLA İLGİLİ RAPORLAR TAMAMLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yerlikaya, müfettiş raporlarının tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiğini duyurdu. Bakan, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, “21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar.” şeklinde bilgi verdi.

MÜFETTİŞ RAPORLARI HAZIRLANDI

Yerlikaya, müfettişlerin Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün) tamamladıklarını, İl Özel İdaresi ile ilgili raporun ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) bitirildiğini ifade etti. Bu raporlar Bolu Valiliğine teslim edildi ve sonrasında Bolu Valiliği tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bakan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler.” ifadelerini kullanarak, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

VATANDAŞLAR İÇİN TAZİYELER

Bakan Yerlikaya, “Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum.” diyerek, yangında hayatını kaybedenlere yönelik duygularını paylaştı.