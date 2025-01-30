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Kartalkaya Otel Yangını Soruşturması: Kat Görevlisi Serbest

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yangın sonrası soruşturma

Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde otel sahibi Halit Ergül’ün tutuklanmasının ardından, Karacasu beldesinde bulunan diğer otelinde kat görevlisi olarak çalışan İ.E. de gözaltına alındı.

gözaltı ve serbest bırakma

İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bugün savcılığın sorgusunun ardından mahkeme İ.E.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturma dahilinde şu ana kadar toplamda 28 kişi gözaltına alınırken, 19 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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