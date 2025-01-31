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Kartalkaya Otel Yangınını İlk Gören Aşçı Konuştu

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OTEL YANGINI SONRASI TUTUKLAMA

Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, yangın sırasında mutfakta bulunan aşçı Faysal Yaver, başlatılan soruşturma sonucunda tutuklandı. Yangın olayına ilişkin yürütülen soruşturmada toplamda 19 kişi tutuklandı. Yangının yaşandığı sırada orada bulunan Yaver, ifadesinde yangını gördükten sonra dışarı çıkana kadar yangın tüpü ile karşılaşmadığını belirtti.

YAVER’İN İFADELERİ

Faysal Yaver, yangın anında yaşananları şöyle aktardı: “Yangını gördükten dışarı çıkana kadar ki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu. Yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık.” Yaver ayrıca, “Herhangi bir kusurlu eylemim yok” şeklinde savunma yaptı.

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