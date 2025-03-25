Kartalkaya Yangını Soruşturmasında Gözaltılar Arttı

BOLU’DA YANGIN FELAKETİ VE GÖZALTILAR

Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınmış.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Yangınla ilgili olarak otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiyeden sorumlu Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun’un aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE YENİ GÖZALTILAR

Yangın faciası sonrası bilirkişi heyetinin raporu tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmiş. Raporda, Bolu Belediyesi, Bolu İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1. derece etkili olduğu belirlenmiş. Bu gelişmelerin ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz E. de gözaltına alınmış.