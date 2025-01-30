Kartalkaya Yangınına Geç Müdahale İddiası

YANGIN FELAKETİNİN ARDINDAN AİLELERİN ACISI

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleri derin bir acı yaşıyor. 78 kişinin yaşamını yitirdiği bu üzücü olayda, eşi Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan’ı kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, son görüşmesini ve oteldeki ihmalleri dile getirdi.

SON GÖRÜŞME VE YANGININ İHMALİ

Doğan, kızı yarı yıl tatilinde kayak yapmak istediği için eşi ve kızını otele götürdüğünü, ardından evine döndüğünü anlattı. Akşam eve döndükten sonra eşiyle telefonlaştığını belirten Doğan, gece uyumadan önce kızı Lalin’den aldığı son mesajı gözyaşları içerisinde gösterdi. Doğan, “Akşam eve döndükten sonra eşimle telefonlaştık. ‘Ne yaptınız? Ne ettiniz? Günün nasıl geçti?’ gibi şeyler konuştuk. Akşam yatmadan önce kızımdan gelen ‘İyi geceler babacığım’ mesajı yüreğimi dağladı” ifadelerini kullandı.

İHMALE DİKKAT ÇEKTİ

Otel çalışanlarıyla yaptığı görüşmelerde, yangın anında itfaiyeye ihbarda bulunmak için 1,5 saat beklediklerini öğrenen Doğan, otel sahiplerinin “Prestijimiz bozulur” endişesiyle yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştıklarını duyduğunu söyledi. Yangın sırasında elektriklerin kesilmesiyle birçok odanın kapılarında enerji olmadığı ve içeride kilitli kalan misafirlerin bulunduğuna da dikkat çekti. “Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdayız” diye ekledi.

YANGININ BAŞLANGIÇ SAATİ ÜZERİNE İDDİALAR

Yangın ile ilgili olarak kızı ve torununu kaybeden dede Yusuf Yaman ise, yangının başlangıç saatinin net olmadığını belirtti. Yaman, “Yangın 02.00’de çıktı. Otel sahipleri kendilerini 12’nci kattan kurtarmışken, diğer katları ihmal ettiler” dedi. Bu durumu “Hazmedemediğimiz şey bu” sözleriyle ifade eden Yaman, “Benden kızımı ve torunumu aldılar. Onlara katil diyorum, yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek? 1 haftadır uyku uyunmuyor” şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.