Kartalkaya Yangınında 78 Kişi Hayatını Kaybetti

YANGIN OLAYIYLA İLGİLİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi ise yaralandı. Bu olayla ilgili olarak 32 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

CEZA TALEPLERİ VE İDDİANAME DETAYLARI

İddianamede, 13 kişi için bin 998’er gün hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, 19 şüpheli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu durum, olayın ciddiyetini ve meydana gelen kayıpların arkasındaki sorumluluğu ortaya koyuyor.