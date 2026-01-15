Kartalkaya Yangınında Cezalara İtiraz Süreci Başladı

BOLU KARTAL ATLETİZMİNDE KÜÇÜKLER YANGIN DAVASI

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürütülen davada karar, geçen aylarda yapılmıştı. Otel sahibi Halit Ergül ve eşiyle birlikte iki kızı dahil toplam 11 sanığın, hayatını kaybeden 34 çocuk için olası kasten öldürme suçundan 34’er kez müebbet hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi. Bu cezalar üzerinde herhangi bir indirim yapılmazken, ölen 44 kişi için sanıklara ayrıca 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası da verildi.

BAŞSAVCILIK VİCDANİ İTİRAZDA BULUNDU

Başsavcılık, sanıklara verilen cezaların, olası kastla değil bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan verilmesi gerektiğini belirterek müebbet hapis cezası kararına itiraz etti. Ayrıca, turizm yeterlilik belgesi veren firma sahibi, çalışanı ve il özel idaresi görevlisi olan 4 kişiye verilen 21 yıl hapis cezasına da itiraz edildiği öğrenildi.