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Kartalkaya Yangınında Herkes Kusurlu Bulundu

KUSURLARIN BELİRLENMESİ

Bolu Kartalkaya’daki 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hazırlanan bilirkişi raporu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Raporda önemli değerlendirmeler yer aldı.

BİLİR PERSONELİN DEĞERLENDİRMELERİ

Gazeteci Emrullah Erdinç’in bilgilerinden yola çıkarak, raporda “Otel sahipleri, eksiklikleri bilerek gidermedi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı İl Özel İdaresi, görevini gereği gibi yapmadı” ifadeleri dikkati çekiyor. Belirtilen rapor, belediye ve bakanlıkların yetersiz kaldığını da vurguluyor. “Bolu Belediyesi İtfaiyesi, denetimleri yetersiz ve özensiz şekilde gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yetersiz kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı” ifadelerine yer verildi.

FACİANIN DETAYLARI

21 Ocak sabahı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 36’sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Olayın ardından açılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alındı, bunlardan 22’si tutuklandı.

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