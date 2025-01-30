Kartalkaya Yangınında İhmal İddiaları Ortaya Atıldı

ACILAR DİNMEZKEN AİLELERİN YAŞADIĞI KAYIPLAR

Bolu’daki Kartalkaya kayak merkezi içerisinde yer alan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarının acıları sürüyor. 78 kişinin yaşamını yitirdiği bu olayda, eşi Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan’ı kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, son görüşmesini ve oteldeki ihmaller zincirine dair düşüncelerini dile getirdi.

KIZIYLA SON MESAJI UNUTAMAZ

Doğan, kızının yarı yıl tatilinde kayak yapma isteği üzerine eşi ve çocuğuyla birlikte otelde konaklamak için gittiğini, ardından eve döndüğünü ifade etti. Eşinin aradığı anı anlatan Doğan, yangında yaşamını yitiren 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan’dan gelen son mesajı gözyaşları içinde gösterdi. “Akşam eve döndükten sonra eşimle telefonlaştık. ‘Ne yaptınız? Ne ettiniz? Günün nasıl geçti?’ gibi şeyler konuştuk. Akşam yatmadan önce de kızım 23.43’te ‘İyi geceler babacığım’ diye mesaj attı” dedi.

İHMAL VE KİLİTLİ KALANLAR

Otelin çalışanlarıyla gerçekleşen görüşmelerde ihbarda bulunmak için 1,5 saat bekletildiklerini belirten Doğan, otel sahiplerinin “Prestijimiz bozulur.” düşüncesiyle yangını söndürmeye çalıştığını duyduğunu söyledi. “Yangın çıktığında elektrikleri kesince, kapılar enerjileri biten odalarda kilitli kalanlar varmış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdayız” diye ekledi.

YANGIN SAATİNE DAİR İDDİALAR

Kızı ve torununu kaybeden dede Yusuf Yaman ise yangının başlangıç saatine dair farklı bilgilere ulaştıklarını ifade etti. “Yangın 02.00’de çıktı. Otel sahipleri kendilerini 12’nci kattan kurtarıp diğer katları ihmal etmişler” diyen Yaman, “Bu cehaletin en büyüğü. Benden kızımı ve torunumu aldılar. Ben onlara katil diyorum. Kabullenemiyorum, yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek? 1 haftadır uyku uyumuyorum” sözleriyle acısını dile getirdi.