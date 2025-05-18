Kartalkaya Yangınındaki Acı Gerçekler Açıklandı

BOLU KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ’NDEKİ YANGINDA KAYBOLAN YAŞAMLAR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta meydana gelen yangında, 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi de yaralandı. Yangın sonrasında hazırlanan iddianamede, bu trajik olayla ilgili detaylara yer verildi.

YANGINDAN KAYNAKLI KAYIPLAR

İddianamede, hayatını kaybeden 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle öldüğü, 20’sinin yangın nedeniyle yanarak, 4’ünün de kaçış sırasında pencereden atlayarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Yangında yaralanan 133 kişiden 7’sinin, yangından kaçmak için yüksekten atlayarak kemik kırığı yaşadığı belirtildi.

HIZLI YAYILIMIN NEDENLERİ

Yangına ilişkin iddianamede, facianın arkasında yatan ihmaller sıralandı. Bilirkişi raporuna göre, yangının restoran katındaki LPG bağlantı hortumlarının erimesiyle hızlandığı, yoğun ahşap kaplamalar, halılar ve yanıcı malzemelerin yangının hızla yayılmasına katkıda bulunduğu vurgulandı.

GÜVENLİK ONU KURULAMAMASI

İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği tarafından hazırlanan olay yeri inceleme raporuna da yer verildi. Raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveninin mevcut olmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi. Ayrıca, gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların ölümlerin artmasına neden olduğu vurgulandı. Yangın panolarının bulunduğu her katta yangın tüplerinin yer aldığı, oda tavanlarında duman detektörleri ve kapı arkalarında yangın tahliye planlarının mevcut olduğu kaydedildi, ancak yangın etkisiyle bu sistemlerin zarar gördüğü ifade edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İMKANSIZDI

Bilirkişi raporunda, binanın yerleşim koşulları göz önüne alındığında acil durumlarda itfaiyenin müdahale şansının bulunmadığı, binanın yan ve arka taraflarına itfaiyenin erişiminin mümkün olmadığı belirtildi. Grand Kartal Otel’in kat planındaki kaçış uzaklıklarının, yönetmelikte belirtilen mesafelerin çok üzerinde olduğu kaydedildi.

YETERSİZ KAÇIŞ İMKANLARI

Raporda, taşınabilir söndürme cihazlarının düzensiz yerleştirildiği, 3 Ekim 2022’den sonra yangının olduğu 21 Ocak 2025 tarihine kadar görevli bir İSG uzmanının bulundurulmadığı ifade edildi. Ayrıca, kaçış için her katın yeterli sayıda kaçış imkanı sunmadığı, acil çıkışların gerekli şartları taşımadığı ve kaçış kapılarının yangın kapısı niteliği taşımadığı bilgisi verildi.